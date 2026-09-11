ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Gea Group auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 78 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GEA von 70 auf 78 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Anlagenbauer könne mit seinem qualitativ starken Geschäft und seiner attraktiven Bewertung punkten, wenn die Anleger nach Anlagemöglichkeiten abseits des KI-Booms suchten, schrieb Timothy Lee am Donnerstag. Die Investitionslage an den Endmärkten von Gea bleibe günstig. Zudem sieht Lee Spielraum für höhere Margenambitionen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 03:00 / GMT
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)