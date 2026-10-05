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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3850 Franken

Werte in diesem Artikel
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Givaudan AG
3,610.00 EUR -24.00 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Givaudan von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3450 auf 3850 Franken angehoben. Die Kursschwäche der Aktie seit Jahresbeginn dürfte im zweiten Halbjahr nachlassen, schrieb Analyst Alex Sloane zu seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. So verlören die unterdurchschnittliche Entwicklung im Aromengeschäft (Taste & Wellbeing) sowie die Sorgen um den Marktanteil bei der Feinparfümerie (Fine Fragrance) an Gewicht. Insgesamt sieht der Analyst ein attraktives Risiko/Ertrags-Verhältnis./rob/ajx/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / GMT

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
02.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
01.10.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.

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