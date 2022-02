ANALYSE-FLASH: Barclays hebt L'Oreal auf 'Overweight' und Ziel auf 410 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie von L'Oreal (LOréal) um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 368 auf 410 Euro angehoben. Die aktuelle Bewertung nach dem Kursrutsch verkenne die starke Historie an Marktanteilsgewinnen sowie die Kapitaleffizienz, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wachstum der Franzosen stehe auf einer breiten Basis./ag/gl

