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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt LVMH auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 600 Euro

12.05.26 09:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
455,95 EUR -1,45 EUR -0,32%
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 570 auf 600 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die neu für die Luxusbranche verantwortliche Expertin Viktoria Petrova rechnet 2026 mit einem Branchenwachstum von rund 3 Prozent und einer Stabilisierung um etwa 4 Prozent in der Folge, wie sie am Montag schrieb. In diesem Kontext setzt sie auf Unternehmen, die Marktanteile gewinnen und Selbsthilfepotenzial aufweisen, und dabei noch günstiger sind als in der Vergangenheit - ohne wesentliche Korrekturrisiken bei den Markterwartungen. LVMH erfülle diese Bedingungen, so Petrova./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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14.04.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJefferies & Company Inc.
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30.06.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
29.01.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformCredit Suisse Group
26.02.2014LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufenCredit Suisse Group
04.08.2009LVMH verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.07.2009LVMH reduzierenIndependent Research GmbH

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