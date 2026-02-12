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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Michelin auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 30 Euro

14.04.26 09:00 Uhr

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) von 25 auf 30 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Continental und rät dazu, auch Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck sowie die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt, schrieb der Experte. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT

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Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

DatumRatingAnalyst
08:06Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Equal WeightBarclays Capital
09.04.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyDeutsche Bank AG
09.04.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralUBS AG
07.04.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) OutperformBernstein Research
12.02.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:06Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Equal WeightBarclays Capital
09.04.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralUBS AG
07.04.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.03.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.02.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
22.01.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
13.01.2026Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
10.12.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
23.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital

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