ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Nike auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 73 Dollar

11.03.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
49,34 EUR 0,86 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 64 auf 73 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Adrienne Yih sprach am Mittwoch von einer eher "unkonventionellen Empfehlung" in eine immense Skepsis hinein. Sie hält das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken aber für deutlich verbessert. Sie lobte die jüngsten operativen Fortschritte und das disziplinierte Management der Amerikaner. Yih erwartet zwar, dass die hohen Erwartungen noch merklich gedämpft werden. Eine negative Kursreaktion hierauf böte aus ihrer Sicht aber eine Kaufchance./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 01:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

In eigener Sache

