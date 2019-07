ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Philip Morris auf 'Overweight' - Ziel 100 Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Philip Morris von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 100 US-Dollar angehoben. Mit der elektronischen Alternative zur Zigarette IQOS befinde sich der Tabakkonzern wieder im Plan, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Philipp Morris sei der aussichtsreichste Wert unter den Tabakkonzernen, da er am wenigsten regulatorischen Risiken der US-Gesundheitsbehörde ausgesetzt sei./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 04:00 / GMT