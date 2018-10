ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Saint-Gobain auf 'Equal Weight' - Ziel 36 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Saint-Gobain nach Zahlen zum dritten Quartal von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel auf 36 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe klare Signale gesendet, dass sich die Absatzpreise in allen Sparten erholten, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

Datum der Analyse: 26.10.2018