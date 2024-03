ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Santander auf 'Overweight'; Ziel hoch auf 5,30 Euro

Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags

Heute im Fokus

FUCHS-Chef veräußert Unternehmensaktien in Millionenwert. KWS Saat verkauft Maisgeschäft in Südamerika - Erlös für Schuldensenkung. GfK-Konsumklima hellt sich leicht auf. Norma Group erwartet mindestens stabile Marge - Weniger Dividende. Nordex kann Liefer-Auftrag in Südafrika an Land ziehen.