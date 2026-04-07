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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Schneider Electric auf 'Overweight' - Ziel 305 Euro

13.04.26 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
259,85 EUR -0,55 EUR -0,21%
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 305 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT

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