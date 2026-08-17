ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Schott Pharma auf 'Overweight' und Ziel auf 27 Euro
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 16 auf 27 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Nach drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen erwartet Analyst Jonathon Unwin nun eine Trendwende, wie er am Montagnachmittag schrieb. Als Impulsgeber sieht er neu verhandelte Verträge des Spezialisten für Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Medikamente. Er ist optimistisch für das Wachstum im Bereich "Ready-to-use"-Primärverpackungen sowie Spezialfläschchen für instabile Medikamente./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 03:00 / GMT
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG