ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Siemens-Healthineers-Ziel auf 60 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen Anfang Februar von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Start des Medizintechnikherstellers in das neue Jahr. Das Wachstum dürfte die vom Unternehmen ausgegebenen Ziele übertreffen. Im Sektor gebe es allerdings bessere Anlagealternativen./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 20:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 20:40 / GMT

