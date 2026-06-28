DAX24.656 -0,1%Est506.210 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +2,3%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.794 +0,9%Euro1,1402 +0,2%Öl72,42 -0,9%Gold4.038 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich grün -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Lockup-Fristen im Blick: Wann werden die ersten großen SpaceX-Aktienpakete auf den Markt geworfen? Lockup-Fristen im Blick: Wann werden die ersten großen SpaceX-Aktienpakete auf den Markt geworfen?
Mehrere Verlusttage in Folge für die Siemens Energy-Aktie: Warum der Titel derzeit korrigiert Mehrere Verlusttage in Folge für die Siemens Energy-Aktie: Warum der Titel derzeit korrigiert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt STMicro auf 'Equal Weight' - Ziel 65 Euro

29.06.26 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
STMicroelectronics N.V.
64,71 EUR 2,02 EUR 3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 34 auf 65 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Seine weniger negative Einschätzung von STMicro begründet der Experte mit Margensorgen, die bei steigenden Umsatzerwartungen so nicht mehr gegeben seien./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

DatumMeistgelesen

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

DatumRatingAnalyst
11:11STMicroelectronics Equal WeightBarclays Capital
08:01STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.06.2026STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.06.2026STMicroelectronics BuyDeutsche Bank AG
04.06.2026STMicroelectronics BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.06.2026STMicroelectronics BuyDeutsche Bank AG
04.06.2026STMicroelectronics BuyUBS AG
03.06.2026STMicroelectronics BuyUBS AG
02.06.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:11STMicroelectronics Equal WeightBarclays Capital
08:01STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.06.2026STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2026STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2026STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
23.04.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
01.04.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
08.01.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
12.12.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STMicroelectronics N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen