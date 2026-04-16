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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt TAG Immobilien auf 'Overweight' - Ziel 17,30 Euro

21.04.26 09:19 Uhr
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Aktien
TAG Immobilien AG
15,78 EUR 0,45 EUR 2,94%
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien von 15,20 auf 17,30 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Celine Soo-Huynh erwartet sich vom Wohnimmobilienspezialisten auf Fünfjahressicht eine deutlich überdurchschnittliche Ergebnissteigerung von im Schnitt 5,5 Prozent per annum, wie sie am Montagabend schrieb. Sie sieht die Zukaufstrategie des Managements positiv - nach Jahren der Verkäufe. Gleiches gilt für das Geschäft als Projektentwickler in Polen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:00 / GMT

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