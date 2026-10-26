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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Tesla auf 'Overweight' - Ziel 450 Dollar

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Aktien
Tesla
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 370 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Gesprächsthema Nummer Eins sei momentan die mögliche Verschmelzung mit SpaceX, schrieb Dan Levy am Montag. Elon Musk selbst habe die Überlegung auf den Telefonkonferenzen nach den Quartalsberichten beider Unternehmen klar bestätigt. Damit würde wohl ein deutlicher Bewertungsaufschlag für Tesla einhergehen, so Levy. Die Anlagestory lebe allerdings nicht nur davon. Denn das Kerngeschäft laufe rund und der Bereich Robotaxi komme in Gang./ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:10 / GMT

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Datum Rating Analyst
13:51 Tesla Overweight Barclays Capital
23.10.26 Tesla Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG
22.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG

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