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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt United Internet auf 'Overweight'

24.06.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
24,50 EUR 1,10 EUR 4,70%
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 27 auf 28 Euro aufgestockt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch eine unterschätzte Konsolidierungsfantasie, vor allem bei der Mobilfunktochter 1&1. Im Optimalfall seien bei den Aktien sogar 40 Euro drin, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. /ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT

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09:06United Internet OverweightBarclays Capital
22.05.2026United Internet BuyDeutsche Bank AG
21.05.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
20.05.2026United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
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14.05.2026United Internet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026United Internet BuyDeutsche Bank AG
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21.05.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
07.04.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
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07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
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09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

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