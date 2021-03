ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Airbus auf 110 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 99 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Verhältnis von Chancen und Risiken habe sich beim dem Flugzeugbauer zum Positiven Verändert, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für eine Zeit nach der Corona-Krise seien besser denn je./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 05:00 / GMT

