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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Amazon auf 330 Dollar - 'Overweight'

30.04.26 11:04 Uhr
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 300 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Onlinehandels- und Technologieriese habe mit dem Umsatz und mehr noch mit dem operativen Ergebnis die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Ross Sandler am Donnerstag. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal überrasche positiv. Sandler betonte, dass Amazon in den kommenden Jahren seine KI-Kapazitäten stärker ausbauen werde als jedes andere Unternehmen. Die anstehende Welle sogenannter KI-Agenten nehme Form an, und an Amazons Cloud-Sparte AWS führe hier kein Weg vorbei. Diese sollte dadurch stabilere Margen erreichen, was die Sorgen um die Investitionen lindern dürfte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:01 / GMT

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14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
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26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

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