ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für AMD auf 665 Dollar - 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) von 500 auf 665 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. AMD sei am besten positioniert, um von diesem Wandel zu profitieren./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT
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