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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für AMD auf 665 Dollar - 'Overweight'

01.06.26 16:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
432,25 EUR -9,80 EUR -2,22%
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) von 500 auf 665 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. AMD sei am besten positioniert, um von diesem Wandel zu profitieren./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT

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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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15:41AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
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06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

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