ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Beiersdorf auf 119 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 110 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neben Reckitt Benckiser sei Beiersdorf derzeit einer seiner favorisierten Werte in der europäischen Konsumgüterbranche, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konzern befinde sich im frühen Stadium eines mehrjährigen Aufschwungs./kro/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 19:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 04:00 / GMT

