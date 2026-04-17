DAX24.355 -1,4%Est505.969 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 -2,4%Nas24.468 +1,5%Bitcoin63.845 +1,4%Euro1,1774 +0,4%Öl95,11 +2,9%Gold4.788 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 ITM Power A0B57L Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Manycore, Siemens Energy, VW, Lufthansa & Co. im Fokus
Top News
Experte warnt: Gold-Status als sicherer Hafen gefährdet Experte warnt: Gold-Status als sicherer Hafen gefährdet
Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse auf 310 Euro - 'Overweight'

20.04.26 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
264,60 EUR 3,60 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan rechnet für die Eschborner wie auch die Euronext mit starken Quartalsberichten, wie sie am Montag in ihrem Ausblick schrieb. Die Markterwartungen an das Gesamtjahr hätten Luft nach oben./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
09:41Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
16.04.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Deutsche Börse BuyWarburg Research
13.04.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:41Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
16.04.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Deutsche Börse BuyWarburg Research
13.04.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
02.04.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
11.03.2026Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
16.02.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026Deutsche Börse HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen