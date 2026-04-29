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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für DWS auf 59 Euro - 'Equal Weight'

30.04.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
58,20 EUR -0,35 EUR -0,60%
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS (DWS Group GmbHCo) von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe im ersten Quartal dank der erfolgsabhängigen Sondergebühren sowie der Kostendisziplin positiv überrascht, schrieb Michael Sanderson am Mittwochabend. Er erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) - für 2026 um rund 7 Prozent und für die beiden Folgejahre um 2 bis 3 Prozent./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT

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08:31DWS Group GmbHCo Equal WeightBarclays Capital
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19.02.2026DWS Group GmbHCo BuyUBS AG
29.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:31DWS Group GmbHCo Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026DWS Group GmbHCo Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.04.2026DWS Group GmbHCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

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