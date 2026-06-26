ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Gea Group auf 69 Euro - 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GEA nach vorläufigen Quartalszahlen von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für die Lebensmittelindustrie sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Umsatz. Zudem hätten sich die Margen ausgeweitet./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:33 / GMT
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|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|09:01
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.