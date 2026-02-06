DAX24.745 +0,1%Est506.000 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -3,7%Nas23.031 +2,2%Bitcoin57.907 -2,9%Euro1,1858 +0,4%Öl68,25 +0,2%Gold4.997 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Henkel auf 80 Euro - 'Equal Weight'

09.02.26 11:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
79,12 EUR -0,38 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 76,20 auf 80,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit seiner starken Bilanz nutze der Konsumgüterkonzern seine Übernahmekompetenzen und fokussiere sich dabei auf den Bereich Klebstoffe, schrieb Warren Ackerman am Montag. Dadurch sollte das Gewicht des schwächelnden Waschmittelgeschäfts im Portfolio mit der Zeit abnehmen. Angesichts der schwachen Konjunktur werde dies jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen sein./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:08 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

