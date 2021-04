ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Infineon auf 39 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 37 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Bei der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Anbieter von Technologie-Hardware dürfte das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage das bestimmende Thema sein, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dank der Nachfragestärke sei dem Sektor erneut ein guter Jahresstart gelungen. Bei dem Chiphersteller Infineon aber könnten sich Kapazitätsbeschränkungen in diesem Jahr als limitierender Faktor erweisen./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 20:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 04:00 / GMT

