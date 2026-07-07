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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Lufthansa auf 7,75 Euro - 'Underweight'

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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 6,80 auf 7,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT

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08:21 Lufthansa Underweight Barclays Capital
07.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
03.07.26 Lufthansa Buy UBS AG
02.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research