ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Nokia auf 8 Euro - 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum ersten von 5,20 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Coles passte am Dienstagabend seine Erwartungen für Europas Netzwerkausrüster an. Bei Nokia führe die Dynamik im Geschäft mit IP- und optischen Netzwerken zu erhöhten Schätzungen, während er seine Annahmen für den Konkurrenten Ericsson reduzierte. Die Bewertung spreche im Falle von Nokia aber weiter für eine negative Einschätzung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT
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