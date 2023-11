ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Rheinmetall auf 381 Euro - 'Overweight'

Werte in diesem Artikel

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem "bullishen Kapitalmarkttag" von 300 auf 381 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ziele des Rüstungskonzerns und Autozulieferers bis 2026 lägen über den Erwartungen, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Barmittelfluss werde der Wachstumsdynamik folgen, aber wegen nötiger Investitionen erst mit Verzögerung. Keyworth hat nun das höchste Kursziel am Markt ausgerufen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 19:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2023 / 05:10 / GMT