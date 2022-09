ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für RWE auf 54 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 53 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäischen Versorger dürften generell von Investitionen in Wachstum und von den hohen Energiepreisen profitieren, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hinzu komme, dass trotz europäischer Strom- und Gaspreise auf Rekordniveau der Stoxx Sektorindex seit Jahresbeginn um rund zehn Prozent gefallen sei. Die RWE-Aktie werde allerdings als "Top Pick" im Sektor von der spanischen Iberdrola abgelöst./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 19:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2022 / 04:10 / GMT

