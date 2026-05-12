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ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Ströer auf 40 Euro - 'Equal Weight'

13.05.26 08:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
39,76 EUR 0,02 EUR 0,05%
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 35 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Julien Roch am Dienstagnachmittag. Die Aussichten für ein Übernahmeangebot für den Werbekonzern hält er aber für gering./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT

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Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
08:36Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
08:06Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
12.05.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:36Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
08:06Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
12.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

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