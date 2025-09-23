DAX23.582 -0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,50 +1,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.565 +0,8%Euro1,1786 -0,3%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.775 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Tui auf 12,25 Euro - 'Overweight'

24.09.25 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
TUI AG
8,18 EUR 0,00 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TUI von 12 auf 12,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Dienstagabend von einem beruhigenden Buchungsupdate des Tourismuskonzerns. Das Geschäftsmodell laufe./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 03:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

