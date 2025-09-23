ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Tui auf 12,25 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TUI von 12 auf 12,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Dienstagabend von einem beruhigenden Buchungsupdate des Tourismuskonzerns. Das Geschäftsmodell laufe./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
