ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Wacker Chemie auf 199 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für WACKER CHEMIE nach Zahlen von 197 auf 199 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine vergleichsweise schwache Kursentwicklung am Berichtstag stehe vermutlich damit in Zusammenhang, dass das diesjährige operative Gewinnziel nicht erhöht wurde, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe den Ausblick als konservativ an. Die Zielerhöhung begründete er mit niedrigeren Pensionsrückstellungen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 20:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 04:00 / GMT