ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Wacker Chemie auf 74 Euro - 'Equal Weight'

12.03.26 18:43 Uhr
WACKER CHEMIE AG
78,50 EUR 4,20 EUR 5,65%
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 69 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ziele für 2026 hätten klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht. Zu verdanken sei dies vor allem den starken Einsparungen. Die Wacker-Aktien seien allerdings vergleichsweise teuer./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

DatumRatingAnalyst
12:46WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
08:01WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
16.02.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
11.02.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.01.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
16.12.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12:46WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

