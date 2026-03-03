ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Wacker Chemie auf 74 Euro - 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 69 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ziele für 2026 hätten klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht. Zu verdanken sei dies vor allem den starken Einsparungen. Die Wacker-Aktien seien allerdings vergleichsweise teuer./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
