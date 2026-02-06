DAX24.753 +0,1%Est506.004 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -3,7%Nas23.031 +2,2%Bitcoin57.907 -2,9%Euro1,1858 +0,4%Öl68,27 +0,3%Gold4.996 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Barclays lässt Novo Nordisk auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Kronen

09.02.26 10:49 Uhr

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der starke Start des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Tablettenform habe sich nach der wetterbedingten Störung nun fortgesetzt, schrieb James Gordon am Montag nach Auswertung der Vorwochendaten. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei zudem vom Tisch./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:18 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
09:36Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
06.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:36Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
05.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
03.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen