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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Air France-KLM auf 'Underweight' - Ziel 10 Euro

05.06.26 14:19 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AIR France-KLM von 9,30 auf 10 Euro angehoben, die Aktien allerdings nach dem jüngsten Anstieg von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Donnerstag von exzessivem Optimismus angesichts gesunkener Treibstoffpreise. Er geht nicht davon aus, dass die starken Umsätze auf asiatischen und einigen afrikanischen Routen von Dauer sind./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:00 / GMT

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04.05.2026AIR France-KLM Equal WeightBarclays Capital
01.05.2026AIR France-KLM Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026AIR France-KLM NeutralUBS AG
30.04.2026AIR France-KLM Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14:01AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
24.02.2026AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
19.02.2026AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
14.01.2026AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
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