ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Aixtron auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 39 Euro
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) von 33 auf 39 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Oktober von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Simon Coles sah in seiner Analyse des Halbleiterzulieferers vom Donnerstag kaum noch Kursspielraum, obwohl er die Geschäftsaussichten positiv einschätzt. Die Dynamik sei zurück, vor allem dank des Optoelektronik-Bereichs. Dies sei allerdings bereits eingepreist./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent