ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Aixtron auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 39 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) von 33 auf 39 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Oktober von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Simon Coles sah in seiner Analyse des Halbleiterzulieferers vom Donnerstag kaum noch Kursspielraum, obwohl er die Geschäftsaussichten positiv einschätzt. Die Dynamik sei zurück, vor allem dank des Optoelektronik-Bereichs. Dies sei allerdings bereits eingepreist./rob/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

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