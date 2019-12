ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Allianz auf 'Equal Weight' - Ziel angehoben

Aktien in diesem Artikel Allianz 213,00 EUR

-0,68% Charts

News

Analysen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Allianz SE (Allianz) von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, aber das Kursziel aber von 228 auf 232 Euro angehoben. Im europäischen Versicherungssektor bevorzuge sie Axa aus Werthaltigkeitsgründen und Zurich Insurance wegen der Dividendenrendite, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für die Allianz sei 2019 ein Jahr mit negativen Überraschungen gewesen, etwa in Spanien, die eine Neubewertung erst einmal verhindern dürften. Am Markt seien zudem die Gewinnziele der Allianz vollständig eingepreist, sodass es kaum Spielraum für Margenverfehlungen gebe./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 23:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2019 / 05:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Werbung