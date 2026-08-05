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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Beiersdorf auf 'Underweight' - Ziel 68 Euro

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Probleme der Kernmarke Niveau erschienen langwieriger, belastender für die Konzernmarge und schwieriger lösbar als es der Markt bislang einpreise, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Die vom Management propagierte Margenstabilität im Jahr 2027 sei alles andere als gesetzt. Derweil deute wenig auf anziehende Absatzvolumina hin. Die Bewertung der Aktien bleibe trotz allem anspruchsvoll./ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

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DatumRatingAnalyst
08:21 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:11 Beiersdorf Neutral UBS AG
08:01 Beiersdorf Underweight Barclays Capital
08:01 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.