ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Delivery-Hero-Ziel auf 35,10 Euro - 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,90 auf 35,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Moment der Wahrheit stehe bei dem Essenslieferdienst noch bevor, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend. In den kommenden Monaten würden durch die Hauptversammlung, die strategischen Überlegungen und die Entscheidung über die Zukunft der Prosus-Anteile bedeutende Impulse erwartet. Im Geschäftsbericht und im Ausblick für 2026 habe es keine gravierenden negativen Aspekte gegeben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
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