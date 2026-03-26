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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Delivery-Hero-Ziel auf 35,10 Euro - 'Overweight'

27.03.26 15:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Delivery Hero
16,72 EUR 0,62 EUR 3,85%
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,90 auf 35,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Moment der Wahrheit stehe bei dem Essenslieferdienst noch bevor, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend. In den kommenden Monaten würden durch die Hauptversammlung, die strategischen Überlegungen und die Entscheidung über die Zukunft der Prosus-Anteile bedeutende Impulse erwartet. Im Geschäftsbericht und im Ausblick für 2026 habe es keine gravierenden negativen Aspekte gegeben./rob/tih/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

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15:16Delivery Hero BuyUBS AG
14:21Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
12:26Delivery Hero OutperformBernstein Research
09:31Delivery Hero OverweightBarclays Capital
26.03.2026Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
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26.03.2026Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
26.03.2026Delivery Hero BuyUBS AG
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14:21Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
02.03.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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