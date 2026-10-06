DAX 25.358 +0,4%ESt50 6.266 +0,4%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,58 -1,2%Nas 27.633 +0,6%Bitcoin 76.421 +0,0%Euro 1,1253 +0,3%Öl 98,0 -2,3%Gold 4.156 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Fraport auf 'Underweight'; Ziel runter auf 57 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
60.40 EUR -1.40 EUR -2.27 %
Charts | News | Analysen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Andrew Lobbenberg prognostizierte für den Flughafenbetreiber in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung ähnlich wie der gesamten europäischen Branche ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Winter./gl/tav

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Fraport Aktie News

Werbung

Fraport Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:31 Fraport Underweight Barclays Capital
30.09.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.