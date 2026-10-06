ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Fraport auf 'Underweight'; Ziel runter auf 57 Euro
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Andrew Lobbenberg prognostizierte für den Flughafenbetreiber in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung ähnlich wie der gesamten europäischen Branche ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Winter./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT
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