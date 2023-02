ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Gea Group auf 'Underweight' und Ziel auf 38 Euro

Aktien in diesem Artikel GEA 40,30 EUR

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat GEA von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 38 Euro gesenkt. Die Margenstory des Anlagenbauers, die seit 2019 ein wesentlicher Grund für die Neubewertung der Aktie gewesen sei, ist laut Analyst Lars Brorson stark gefährdet. Die Jahre 2023 und 2024 dürften herausfordernd werden, da die Preissetzungsmacht nachlasse und Gea zugleich mit steigenden Kosten für Teile und Löhne, insbesondere in Europa und dem Heimatmarkt Deutschland konfrontiert sei, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 19:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / 05:00 / GMT

