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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Lufthansa auf 'Underweight' und Ziel auf 7,50 Euro

08.05.26 07:49 Uhr
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Lufthansa AG
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Lufthansa von 8 auf 7,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den Analystenkonsens in den Schatten gestellt, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstagnachmittag. Möglich sei dies gewesen, weil höhere Treibstoffkosten erst verzögert wirkten, während der Krieg im März schon Sondergewinne durch höhere Ticketpreise eingebracht habe. Die Zuversicht, die Kraftstoffkosten aufzufangen, hält er aber für übertrieben. Sollte Frieden einkehren, dürften die Ticketerlöse wieder nachlassen. Sollte der Krieg weitergehen, dürfte dies am Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklima nagen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT

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