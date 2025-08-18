DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,80 -0,9%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.712 -1,0%Euro1,1663 ±0,0%Öl66,23 -0,4%Gold3.337 +0,2%
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Merck KGaA auf 'Equal Weight' - Ziel 120 Euro

19.08.25 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
109,80 EUR -1,30 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Merck KGaA (Merck) von 150 auf 120 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Emily Field kappte ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Darmstädter bis 2029 infolge des zuletzt gesenkten Konzernausblicks. Im Bereich Healthcare/Life Science gebe es weiter Strategieanpassungen und vor dem Kapitalmarkttag Mitte Oktober seien kaum Kurstreiber ersichtlich, schrieb Field in einer am Dienstag vorliegenden Analyse. Ihr Kursziel beinhalte einen Konglomeratsabschlag von rund 20 Prozent./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

