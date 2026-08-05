ANALYSE-FLASH: Barclays senkt MTU auf 'Underweight' - Ziel 420 Euro
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) zwar von 415 auf 420 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es sei Zeit für Umschichtungen, schrieb Milene Kerner am Donnerstag zu Europas Triebwerkherstellern. Safran und Melrose wurden mit "Overweight" bestätigt. Safran bleibe Klassenbester, während Melrose das höchste Free-Cashflow-Wachstum verspreche. MTU bleibe qualitativ durchaus gut, das Wachstumsprofil sei allerdings vergleichsweise weiter ausgereizt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:00 / GMT
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MTU Aero Engines Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.