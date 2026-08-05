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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt MTU auf 'Underweight' - Ziel 420 Euro

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MTU Aero Engines AG
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) zwar von 415 auf 420 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es sei Zeit für Umschichtungen, schrieb Milene Kerner am Donnerstag zu Europas Triebwerkherstellern. Safran und Melrose wurden mit "Overweight" bestätigt. Safran bleibe Klassenbester, während Melrose das höchste Free-Cashflow-Wachstum verspreche. MTU bleibe qualitativ durchaus gut, das Wachstumsprofil sei allerdings vergleichsweise weiter ausgereizt./ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:00 / GMT

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DatumRatingAnalyst
09:21 MTU Aero Engines Underweight Barclays Capital
05.08.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
04.08.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
30.07.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.