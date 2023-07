ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel 60 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek (Nemetschek SE) von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Fundamental gesehen sei in der europäischen Softwarebranche alles intakt, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer guten Kursentwicklung im zweiten Quartal sieht er kurzfristig aber nur noch reduziertes Kurspotenzial für die Sektorwerte. Bei dem Bausoftware-Hersteller fürchtet er, dass eine Flaute in der Baubranche das Verhältnis von Chancen und Risiken weiter trübt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 04:10 / GMT

