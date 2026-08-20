ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Renault auf 'Equal Weight' - Ziel 31,50 Euro
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renault mit einem unveränderten Kursziel von 31,50 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Henning Cosman begründete dies am Donnerstag mit dem starken Lauf der Aktien. Er lobte das Management und die Ziele für 2028, die um mehr als ein Viertel über den Markterwartungen lägen. Die Konkurrenz in Europa sei jedoch hart und es bedürfe immenser Einsparungen. Cosman kappte seine Prognosen bis 2028 und bevorzugt VW./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.