DAX24.907 -0,3%Est506.094 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 -3,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.747 -1,8%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,59 +0,1%Gold5.175 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, FMC, MTU, FedEx im Fokus
Top News
Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant
MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Rio Tinto auf 'Equal Weight' - Ziel 6600 Pence

24.02.26 09:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
80,95 EUR -1,71 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6885 auf 6600 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Papiere des Bergbaukonzerns wiesen derzeit den geringsten Bewertungsabstand zu BHP seit 2020 auf, schrieb Amos Fletcher am Montagabend. Zudem hält er positive Überraschungen aus Assetverkäufen für unwahrscheinlich und sieht eine negative Saisonalität bei Eisenerz./ag/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 20:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rio Tinto

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rio Tinto

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rio Tinto plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
08:01Rio Tinto Equal WeightBarclays Capital
23.02.2026Rio Tinto NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Rio Tinto HaltenDZ BANK
20.02.2026Rio Tinto NeutralUBS AG
20.02.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightBarclays Capital
17.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Rio Tinto Equal WeightBarclays Capital
23.02.2026Rio Tinto NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Rio Tinto HaltenDZ BANK
20.02.2026Rio Tinto NeutralUBS AG
20.02.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen