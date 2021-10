ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Siemens auf 'Underweight' - Ziel 125 Euro

Aktien in diesem Artikel

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 144 auf 125 Euro gesenkt. Trotz eines führenden Technologieportfolios dürfte das Kerngeschäft (Smart Infrastructure und Digital Industries Software) weiter dem der Konkurrenz hinterherhinken, schrieb Analyst Tanuj Agrawal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern sei auch nach der erfolgreichen Abspaltung von Siemens Energy zu komplex aufgestellt. Siemens sei mit größeren Anteilen an mehreren anderen börsennotierten Unternehmen beteiligt. Auch deshalb dürften Investoren weiterhin einen Konglomeratsabschlag ansetzen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 23:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 04:05 / GMT