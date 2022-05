ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Vantage Towers auf 'Equal Weight' - Ziel 32 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vantage Towers von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel auf 32 Euro belassen. Die Funkturmkonzerne Vantage und Inwit dürften sich in den kommenden zwölf Monaten unterschiedlich entwickeln, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er empfiehlt nun die Papiere der Italiener mit "Overweight", da er angesichts der Inflation mit höheren Gewinnen rechnet. Bei Vantage sieht er indes Risiken für die Markterwartungen. Ein wegweisender Übernahmedeal könnte sich bis 2023 verzögern, glaubt Coles und verwies auf anhaltende Spekulationen über eine Zusammenlegung der Funkturm-Sparten der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) und Orange mit Vantage Towers./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 21:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 04:10 / GMT

