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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Vodafone auf 'Underweight' und Ziel auf 105 Pence

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone (Vodafone Group) von 115 auf 105 Pence gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte auch OTE, Proximus und Telefonica ab. Er empfahl derweil KPN und Telia. Deutsche Telekom beließ er bei gesunkenem Kursziel auf "Overweight"./ag/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT

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Datum Rating Analyst
13:21 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
09.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG

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